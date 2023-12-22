Российский маркетплейс начнёт выдавать микрокредиты

Wildberries запустил свою микрокредитную компанию «ВБ Финанс», которая станет частью финтех-инициативы компании. Согласно данным ЕГРЮЛ, новая компания зарегистрирована в Москве с уставным капиталом в 10 миллионов рублей. В ближайшие годы финансовые технологии будут приоритетом для цифровой платформы Wildberries, и «ВБ Финанс» будет предлагать услуги по кредитованию продавцам на первых этапах развития.

Wildberries также планирует регистрацию ещё 5 дочерних компаний («ВБ Фэшн», «ВБ Спорт», «ВБ Шарм», «ВБ Тренд», «ВБ Фуд»), каждая из которых будет фокусироваться на развитии конкретных видов бизнеса площадки. Этот шаг подтверждает стратегические планы компании по диверсификации и расширению ключевых направлений.

Необходимо отметить, что у Wildberries уже есть свой банк, «Вайлдберриз банк» (ранее «Стандарт-кредит»), приобретённый основательницей Татьяной Бакальчук в феврале 2021 года. Создание «ВБ Финанс» становится последовательным шагом в интеграции финансовых услуг в экосистему Wildberries.