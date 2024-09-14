Российский математический суперкомпьютер увеличил мощность в два раза

Суперкомпьютер «Сергей Годунов», расположенный в Институте математики имени С. Л. Соболева, Сибирского отделения РАН, значительно увеличил свою производительность, достигнув 114,67 терафлопс. Это более чем вдвое превышает его начальную мощность. Из общего числа, 75,87 терафлопс обеспечивают центральные процессоры, а 38,8 терафлопс — графические ускорители.

Такой рост производительности стал возможен благодаря модернизации, проведённой командой специалистов из группы компаний РСК. Работы по установке и тестированию нового оборудования завершились в ноябре 2023 года, когда суперкомпьютер показал 54,4 терафлопс. Директор ИМ СО РАН Андрей Миронов отметил, что новый уровень мощности откроет новые горизонты для научных исследований и технологий.

По его словам, с помощью «Сергея Годунова» учёные смогут решать комплексные задачи и моделировать сложные процессы. В числе приоритетных направлений — оптимизация математических моделей турбулентных течений, волновая медицинская томография и моделирование социальных процессов. Суперкомпьютер построен на платформе «РСК Торнадо» с жидкостным охлаждением и включает в себя мощные вычислительные узлы с процессорами Intel Xeon и графическими ускорителями NVidia A100.