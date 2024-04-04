Российский математик рассчитал лучшую стратегию управления мнением

Российский математик разработал набор моделей для изучения того, как мнения и влияние распространяются в социальных сетях. Исследование выявило эффективные стратегии управления мнениями в сети.

Модель динамики мнений представляет собой математическое описание процесса изменения мнений участников в социальной сети. Она включает в себя агентов, представляющих индивидуальные лица, и связи между ними, определяющие структуру взаимодействия.

Разработка модели включала определение характеристик агентов, установление правил взаимодействия и создание алгоритма обновления мнений. Методы оптимального управления позволили найти эффективные стратегии управления динамикой мнений в социальных сетях.