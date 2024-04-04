Российский математик рассчитал лучшую стратегию управления мнением

Опубликовано 04 апреля 2024, 20:22
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Российский математик рассчитал лучшую стратегию управления мнениемЧерез социальные сети
Российский учёный разработал математическую модель, описывающую формирование общественного мнения в социальных сетях
Российский математик разработал набор моделей для изучения того, как мнения и влияние распространяются в социальных сетях. Исследование выявило эффективные стратегии управления мнениями в сети.
Модель динамики мнений представляет собой математическое описание процесса изменения мнений участников в социальной сети. Она включает в себя агентов, представляющих индивидуальные лица, и связи между ними, определяющие структуру взаимодействия.
Разработка модели включала определение характеристик агентов, установление правил взаимодействия и создание алгоритма обновления мнений. Методы оптимального управления позволили найти эффективные стратегии управления динамикой мнений в социальных сетях.
Источник:naked-science.ru
Автор:Николай Шелофастов
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