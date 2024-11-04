Российский мессенджер «Зосима» запустят 13 ноября

Фонд «Иннотех XXI» планирует 13 ноября в Ярославле представить альфа-версию нового православного мессенджера под названием «Зосима». Президент фонда Алексей Агапов поделился, что проект будет официально продемонстрирован на презентации. Мессенджер создан как альтернатива популярным приложениям, но ориентирован на духовные нужды православного сообщества.

По словам Агапова, «Зосима» разработан в рамках проекта «Спаси и сохрани» и назван в честь святого. В мессенджере пользователи смогут не только обмениваться сообщениями, но и подписываться на страницы храмов, отправлять пожертвования и следить за обновлениями из жизни приходов. Идея заключается в том, чтобы предоставить верующим уникальную платформу для общения и участия в жизни церкви.

Агапов также отметил, что в будущем «Зосима» станет доступен для широкой аудитории и его можно будет скачать на любых мобильных устройствах.