Российский миллиардер Роман Абрамович инвестировал в криптопроект основателя Telegram

По словам издания, процесс покупки токенов был совершен через офшорные фонды. Что касательно суммы инвестиций, то по данным SEC, Абрамович инвестировал в проект около 10 млн долларов, а о сумме инвестиций Абызова ничего неизвестно.

К слову, помимо уже названных инвесторов, в числе тех, кто вложился в свежий проект Дурова значатся Михаил Гуцериев, Ян Марселек, Давид Якобашвили и Сергей Солонин, вложившие 15 млн долларов, 7 млн долларов, 10 млн долларов и 17 млн долларов соответственно.