Российский мобильный интернет-трафик установил новый рекорд

Так, если в прошлом году пользователи “накачали” 10,2 млрд гигабайт трафика за все 12 месяцев, то в 2019 году всего лишь с января по сентябрь было скачано около 10,9 гигабайт трафика. При этом объемы мобильного интернет-трафика в России меньше, чем домашнего. Просто чтобы было понятно: за первые девять месяцев текущего года пользователи домашнего интернета скачали более 33 млрд гигабайт, что более чем в три раза превышает показатели интернета мобильного.

По данным российского издания “Известия”, денежный объем всего российского рынка мобильной связи в текущем году составил 986 млрд рублей, что на 3,3% больше, чем в прошлом году. Также вырос и средний ежемесячный платеж абонентом — на 2,6% или до 321 рубля.