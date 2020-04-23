Российский мобильный оператор позволит оплачивать связь "с задержкой"

Для этого компания ввела новую услугу под названием “Оплатить позже” — благодаря ей клиенты оператора смогут получить отсрочку на оплату до семи дней. При этом есть сразу несколько опций, благодаря чему получить отсрочку можно как на часть суммы, так и на полную стоимость пакета.

При этом важно отметить, что услуга является бесплатной временно — уже с 1 июня текущего года она станет платной, а ее стоимость будет рассчитываться автоматически в зависимости от суммы, которой не хватает клиенту для оплаты пакета. В итоге если пользователю не достает 100 рублей, стоимость услуги составит 10 рублей.