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Российский мобильный оператор выпустил собственную "умную" колонку
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МТС выпустил совершенно новый для себя продукт — “умную” колонку, отличительной особенностью которой является наличие собственного голосового помощника по имени Марвин. По словам представителя компании, одной лишь колонкой дело не ограничилось — вместе с ней была разработана и фирменная система умного дома. Начало продаж обоих устройств ожидается в первой половине 2020 года.
Так, “умная” колонка способна рассказывать о последних новостях, при этом также включать различные типы медиа, такие как музыка и аудиокниги, и управлять системой умного дома. Помимо этого голосовой ассистент способен вести диалог с пользователем, отвечая на заданные им вопросы. В планах МТС сделать из “умной” колонки центр собственной цифровой экосистемы, но это в будущем.
На данный же момент колонка проходит тестирование. Обучением Марвина занимаются тысячи сотрудников компании, которые получили колонку для максимально частого общения с фирменным голосовым ассистентом.