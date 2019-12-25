Российский мобильный оператор выпустил собственную "умную" колонку

Так, “умная” колонка способна рассказывать о последних новостях, при этом также включать различные типы медиа, такие как музыка и аудиокниги, и управлять системой умного дома. Помимо этого голосовой ассистент способен вести диалог с пользователем, отвечая на заданные им вопросы. В планах МТС сделать из “умной” колонки центр собственной цифровой экосистемы, но это в будущем.