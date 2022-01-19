Российский модуль МКС могут изолировать из-за утечки воздуха

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Российский модуль МКС могут изолировать из-за утечки воздухаСитуацию держат под контролем
В данный момент NASA и "Роскосмос" работают над устранением утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на МКС. Директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс сообщила, что не исключается возможность его полной изоляции.
Робин Гейтенс на заседании Комитета по освоению космического пространства заявила, что при крайне неблагоприятном развитии событий придется перманентно изолировать “Звезду”.
Утечка настолько маленькая, что ее сложно обнаружить детекторами и ультразвуковыми средствами диагностики
Робин Гейтенс
Директор NASA по программе МКС
Она также уточнила, что в данный момент ведутся совместные поиска места утечки для ее устранения. По ее словам, пока что рано беспокоиться, потому что на станции имеется достаточное количество кислорода.
По словам руководителя пресс-службы “Роскосмоса” Дмитрия Струговца, средства для устранения разгерметизации уже в скором времени доставят на МКС. “Беспокойство наших партнёров необоснованно и вызывает удивление”, — подытожил он.
Источник: Tj