Наука и технологии
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Российский модуль МКС могут изолировать из-за утечки воздуха

Ситуацию держат под контролем
В данный момент NASA и "Роскосмос" работают над устранением утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на МКС. Директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс сообщила, что не исключается возможность его полной изоляции.
Российский модуль МКС могут изолировать из-за утечки воздуха

Робин Гейтенс на заседании Комитета по освоению космического пространства заявила, что при крайне неблагоприятном развитии событий придется перманентно изолировать “Звезду”.

Утечка настолько маленькая, что ее сложно обнаружить детекторами и ультразвуковыми средствами диагностики

Робин Гейтенс
Директор NASA по программе МКС

Она также уточнила, что в данный момент ведутся совместные поиска места утечки для ее устранения. По ее словам, пока что рано беспокоиться, потому что на станции имеется достаточное количество кислорода.

По словам руководителя пресс-службы “Роскосмоса” Дмитрия Струговца, средства для устранения разгерметизации уже в скором времени доставят на МКС. “Беспокойство наших партнёров необоснованно и вызывает удивление”, — подытожил он.

Источник: Tj
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