Российский модуль МКС могут изолировать из-за утечки воздуха

Она также уточнила, что в данный момент ведутся совместные поиска места утечки для ее устранения. По ее словам, пока что рано беспокоиться, потому что на станции имеется достаточное количество кислорода.

По словам руководителя пресс-службы “Роскосмоса” Дмитрия Струговца, средства для устранения разгерметизации уже в скором времени доставят на МКС. “Беспокойство наших партнёров необоснованно и вызывает удивление”, — подытожил он.