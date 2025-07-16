Российский нацпроект «Космос» стартует в следующем году

Проект был утвержден президентом России в июне и рассчитан до 2036 года. Его цель — создать независимую и конкурентоспособную космическую отрасль, способную формировать новые рынки за счет современных технологий и сервисов. Особое внимание в рамках программы будет уделено развитию спутниковых систем. Планируется запуск более тысячи спутников для связи и наблюдения за Землей.

Одним из ключевых направлений станет привлечение частного сектора. Это означает, что в освоении космоса будут участвовать не только государственные предприятия, но и бизнес. Такая мера, по мнению разработчиков проекта, поможет ускорить внедрение передовых решений.

Всего в рамках нацпроекта предусмотрено восемь федеральных программ. Среди них — «Космическая наука», «Космический атом», «Связь и наблюдение за Землей» и «Производственно-технологическая система».

Финансирование программы составит около 4,4 триллиона рублей, из которых 1,7 триллиона планируется выделить в течение первых шести лет.