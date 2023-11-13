Российский нейрофизиолог развеял миф о гениальности мозга Ленина

В 1920-х годах Фогт, немецкий исследователь, проводил исследование мозга Ленина, утверждая его гениальность. Но, как сообщил нейрофизиолог Александр Каплан из МГУ, в то время наука о мозге была в начальной стадии развития.

Фогт выделял сложность извилин мозга Ленина, отмечая большой размер лобной доли, ответственной за оценку ситуаций и прогнозирование. Каплан объясняет, что это обусловлено малым размером черепа Ленина, а не его гениальностью.

Мозг Ленина весил 1340 грамм, что меньше среднего мозга человека. Фогт также указывал на большие нейроны в нескольких областях коры головного мозга, что он считал основой для богатых ассоциативных связей. Однако Каплан подчёркивает, что Фогт не мог точно определить функции этих структур.

Каплан заявляет, что в настоящее время мы знаем гораздо больше о строении мозга, чем во времена Фогта. Некоторые его догадки были ошибочными, так как структуры, которые он ассоциировал с ассоциациями, оказались связанными с двигательной активностью.