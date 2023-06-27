Российский нейролингвист рассказала, напишет ли искусственный интеллект стихи гениальнее Бродского

Искусственный интеллект не обладает интуицией, позволяющей человеку создавать гениальные произведения, заявила директор Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская.

Под интуицией специалист понимает нерациональное, «все, что не прошло через алгоритм». Что можно просчитать в стихах Бродского или гениальной музыке ― не то, что делает их гениальными, подчеркивает нейролингвист. По мнению Черниговской, искусственный интеллект не сможет написать стихи гениальнее, чем русский поэт.

В то же время нейролингвист признает, что ИИ по силам, проанализировав всю мировую поэзию, написать «очень приличное стихотворение», по уровню «средних стихов от гениев». Кроме того, отмечает Черниговская, искусственный интеллект уже «сам придумал что-то вроде искусственной интуиции».