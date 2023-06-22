Российский нейропсихолог предостерег целую группу людей от использования нейросетей

Использование нейросетей может негативно сказаться на наших когнитивных способностях, предупреждает нейропсихолог Кубат Каниметов. Он объясняет, что нейросети подобны калькулятору: они освобождают наш мозг от рутины, но лишают его полезной тренировки. Например, школьники, которые становятся зависимыми от искусственного интеллекта (ИИ) и полагаются на готовые решения, могут потерять способность к самостоятельному мышлению, считает Кубат Каниметов из нейрологопедического центра «Выше радуги».

Он указывает на обратную сторону медали при использовании нейросетей в повседневной жизни школьников. Благодаря доступности информации, нейросеть превращается в универсальный «шпаргалку», позволяющую легко справиться с заданиями по математике, написать сочинение или выполнить другую работу без особых усилий. Однако дети, не обладающие организационными навыками и не знаящие, как искать информацию в учебниках, часто становятся неуспешными в школьном обучении, но успешно используют интерактивные технологии.

В отличие от школьников, нейросети не так вредны для взрослых, продолжает Каниметов. На самом деле, разработчики таких инструментов ощущают продуктивное влияние ИИ на свой мозг. Он утверждает, что нейросети полезны для профессионального выполнения задач с минимальными затратами и максимальными результатами. И для людей, которые создают и программируют нейросети, их мозг развивается динамично, а кругозор резко расширяется.

Каниметов даёт совет тем, кто вынужден использовать нейросети в своей работе, но опасается ухудшения своих когнитивных способностей из-за зависимости от ИИ. Он рекомендует чаще нагружать мозг в свободное время, занимаясь изучением иностранных языков, анализом информации, чтением и письмом. Важно быть постоянно вовлечённым в различные активности и не сосредотачиваться только на одной сфере жизни.