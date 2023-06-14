Российский облачный провайдер запустит в космос спутник размером со спичечный коробок

Российский спутник-сервер компании RuVDS размером немногим более спичечного коробка будет запущен с космодрома Восточный 27 июня.

Разработанный компанией совместно с «Малыми космическими системами» аппарат в виде с гранями в пять сантиметров будет размещен в материнском кубсате «СтратоСат ТК-1» — спутнике такой же формы с гранями в 10 сантиметров. Тот в свою очередь будет интегрирован в пусковой контейнер для кубсатов, который станет попутной нагрузкой для метеорологического спутника «Метеор-М».

Летные испытания спутника RuVDS на орбите Земли продлятся около года, заявил генеральный директор облачного провайдера Никита Цаплин. В ходе них не только проверят работу серверных систем, но реализуют проекты по популяризации науки и технологий. Скорость передачи данных со спутника поначалу составит 1,2 килобит в секунду.