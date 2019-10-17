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Российский оффлайн-магазин открывает филиал на Aliexpress

Запуск состоится до конца октября
Российский электронный дискаунтер “Ситилинк” официально объявил о сотрудничестве с Tmall — так, до конца октября компании планируют открыть интернет-магазин “Ситилинк” на базе торговой площадки на Aliexpress.

По имеющимся данным, в магазине будет доступно порядка 20 товарных категорий, в которые войдут смартфоны, ноутбуки, телевизоры, системные блоки, а также многое другое. Что интересно, представители компании “Ситилиник” рассказали, что синхронизация ассортимента, остатков и цен магазина будет автоматизирована при помощи специального API. Доставкой и обслуживанием заказанным товаров займется сам дискаунтер.

*”Мы заинтересованы в расширении знания о нашей компании и готовы работать в новых форматах, тестировать свое присутствие на маркетплейсах, таких как Tmall. В дальнейшем мы планируем развивать взаимодействие, в частности, принимать участие в рекламных акциях нашего партнера», – рассказал генеральный директор компании “Ситилинк” Михаил Славинский.

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