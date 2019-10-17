Российский оффлайн-магазин открывает филиал на Aliexpress

По имеющимся данным, в магазине будет доступно порядка 20 товарных категорий, в которые войдут смартфоны, ноутбуки, телевизоры, системные блоки, а также многое другое. Что интересно, представители компании “Ситилиник” рассказали, что синхронизация ассортимента, остатков и цен магазина будет автоматизирована при помощи специального API. Доставкой и обслуживанием заказанным товаров займется сам дискаунтер.

*”Мы заинтересованы в расширении знания о нашей компании и готовы работать в новых форматах, тестировать свое присутствие на маркетплейсах, таких как Tmall. В дальнейшем мы планируем развивать взаимодействие, в частности, принимать участие в рекламных акциях нашего партнера», – рассказал генеральный директор компании “Ситилинк” Михаил Славинский.