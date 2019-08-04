Ferra

Российский «Охотник» совершил первый полет

Тяжелый ударный беспилотник успешно отлетался

Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полет большой продолжительности. Об этом сообщили представители Министерства обороны журналистам.

Как отмечается в сообщении ведомства, «Охотник» разработки КБ Сухого выполнен по схеме «летающее крыло» с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения. Беспилотник оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

«Охотник» испытывают на одном из испытательных аэродромов Минобороны.

Первый полет состоялся 3 августа в 12:20 по московскому времени и продолжался более 20 минут. Летательный аппарат под управлением оператора совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 м и совершил успешную посадку.

Самое читаемое