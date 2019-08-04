Российский «Охотник» совершил первый полет

Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полет большой продолжительности. Об этом сообщили представители Министерства обороны журналистам.

Как отмечается в сообщении ведомства, «Охотник» разработки КБ Сухого выполнен по схеме «летающее крыло» с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения. Беспилотник оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

«Охотник» испытывают на одном из испытательных аэродромов Минобороны.

Первый полет состоялся 3 августа в 12:20 по московскому времени и продолжался более 20 минут. Летательный аппарат под управлением оператора совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 м и совершил успешную посадку.