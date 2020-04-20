Российский онлайн-магазин Ozon начал продавать тесты на коронавирус

Так, пользователи могут приобрести услуги, предоставляемые на маркетплейсе сервисом онлайн-консультаций SmartMed — совместным проектом МТС и сети клиник “Медси”. К сожалению, на данный момент сертификаты на тесты на коронавирус доступны лишь жителям столицы, при этом тесты делают медсестры “Медси” либо в клиниках сети, либо на дому у самих клиентов. Представители сети клиник рассказали, что на выполнение теста необходимо трое суток.

На данный момент известно, что цена теста на Ozon составляет от от 2 399 до 5 699 рублей со скидкой и от 4 950 до 8 230 рублей без нее. При этом в самих клиниках SmartMed и “Медси” цена на услуги отличается: например, тест на дому в Москве стоит 5050 рублей вместо 7180 рублей на Ozon (без скидки).