Российский оператор представил тариф за 49 рублей в месяц

Судя по данным, опубликованным на официальном сайте компании, при подключении данного тарифа, пользователь получает безлимитные звонки и SMS на номера Danycom по всей России, при этом они даже не расходуют пакет приобретенных минут и SMS. Также в тарифе предусмотрены 30 минут звонков на номера любого оператора по всей России, 50 SMS-сообщений, а также 2 ГБ интернет-трафика.