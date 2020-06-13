Наука и технологии
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Российский оператор представил тариф за 49 рублей в месяц
Или 588 рублей в год
Как стало известно, российский мобильный оператор Danycom Mobile представил новый тариф под названием “Семейный Лайт”. Его отличительной особенностью стал один достаточно интересный фактор — обслуживание тарифа стоит всего лишь 49 рублей в месяц. Правда, такая цена доступна лишь в случае оплаты сразу за год вперед, то есть 588 рублей — иначе его цена составляет 99 рублей в месяц.
Судя по данным, опубликованным на официальном сайте компании, при подключении данного тарифа, пользователь получает безлимитные звонки и SMS на номера Danycom по всей России, при этом они даже не расходуют пакет приобретенных минут и SMS. Также в тарифе предусмотрены 30 минут звонков на номера любого оператора по всей России, 50 SMS-сообщений, а также 2 ГБ интернет-трафика.
Еще из интересного можно отметить, что мобильный оператор предусматривает возможность приобретения сразу нескольких SIM-карт на один паспорт, что на более дешевом тарифе “Бесплатный” можно было реализовать лишь за отдельную плату.