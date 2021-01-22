Российский оператор рассказал о самых странных обращениях в службу поддержки

Первое место в данном списке возглавило обращение абонента из Екатеринбурга, который 1 января решил уточнить у сотрудников службы поддержки несколько вопросов, в числе которых и “Какой сегодня день?”. Также клиент узнал у сотрудников местное время и погоду в городе.

В списке самых странных обращений также оказался запрос клиента из Москвы, который истратил весь трафик, но не растерялся и решил уточнить в службе поддержки информацию, которая его интересовала, а именно цену экскаватора. Отмечается, что сотрудник линии поддержки Tele2 помог абоненту найти на Avito цену экскаватора и объявление об аренде машины.

Также в поддержку Tele2 обращались с просьбой помочь определиться с выбором фильма для новогоднего настроения, отыскать работающий ночной клуб и уточнить расписание электричек. Бывало и так, что разговор абонента с представителем Tele2 заканчивался пением клиента.