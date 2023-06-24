Российский оператор связи будет следить за экологией Камчатки

Оператор связи «Мегафон» стал партнёром правительства Камчатского края в области защиты морской экосистемы. Они совместно разработают технологии мониторинга, чтобы сохранить и восстановить морскую среду и предотвратить возможные экологические и промышленные катастрофы. По соглашению, «Мегафон» создаст систему автоматического мониторинга водной среды Камчатского края с помощью постов мониторинга, датчиков и связи.

Эта платформа будет отслеживать параметры морской акватории и автоматически передавать данные о возможных авариях в органы власти. «Мегафон» также интегрирует систему с информационными системами и ситуационными центрами для взаимодействия с региональными и федеральными органами власти.

Соглашение также предусматривает развитие беспроводной и подводной связи для экологического мониторинга Тихоокеанского побережья. Система мониторинга «Мегафона» используется во многих регионах России и за её пределами. Правительство Камчатского края сможет следить за состоянием морской экосистемы в реальном времени, анализировать данные и оперативно реагировать на отклонения от нормы, чтобы предотвратить возможные аварии и ущерб.

Платформа «Мегафон экология», разработанная в 2021 году на основе технологии IoT (интернет вещей), позволяет собирать и анализировать данные о промышленных выбросах и прогнозировать превышение нормы. Она также рассчитывает потенциальные штрафы. Это решение уже включено в реестр российского программного обеспечения и будет использоваться для мониторинга экологической обстановки в Камчатском крае.