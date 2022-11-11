Наука и технологии
13:24, 11 ноября 2022
1 мин.

Российский оператор Tele2 подал в суд на Ericsson за отказ поставить оборудование

А тракте на российскую компанию

Российский мобильный оператор Tele2 подал иск в Арбитражный суд Москвы на шведскую компанию Ericsson и российскую «Сател ТВК» с обвинением в недопоставках оборудования.

Российский оператор Tele2 подал в суд на Ericsson за отказ поставить оборудование

Представитель оператора отметил, что компании должны в полном объёме выполнить достигнутые договорённости. Отмечается, что Tele2 недополучил оборудование, заказанное ещё до введения санкций.

Оператор требует полного исполнения обязательств и условий контрактов.

Источник фото:Gamingdeputy.com
Источник:Ведомости
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