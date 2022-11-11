Российский оператор Tele2 подал в суд на Ericsson за отказ поставить оборудование

13:24, 11 ноября 2022
1 мин.
Российский оператор Tele2 подал в суд на Ericsson за отказ поставить оборудованиеА тракте на российскую компанию
Российский мобильный оператор Tele2 подал иск в Арбитражный суд Москвы на шведскую компанию Ericsson и российскую «Сател ТВК» с обвинением в недопоставках оборудования.
Представитель оператора отметил, что компании должны в полном объёме выполнить достигнутые договорённости. Отмечается, что Tele2 недополучил оборудование, заказанное ещё до введения санкций.
Оператор требует полного исполнения обязательств и условий контрактов.