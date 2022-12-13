Российский оружейник Владислав Лобаев разработал новые снайперские винтовки для армии

О разработке винтовок стало известно ещё в сентября 2022 года. Сейчас компания, после всех необходимых испытаний на полигонах, приступила к серийному производству оружия.

Обе винтовки рассчитаны на распространённый патрон калибра 7,62х51 НАТО (.308 Win). «СМЕРШ» и «Счётчик» отличаются только тактико-техническими характеристиками ствола.

У «СМЕРШ» 7,62-мм нарезной ствол длиной 500 мм — 65,6 клб. «Счётчик» имеет ствол длиной 600-мм, или 78,7 клб, но с другим шагом нареза. У обеих винтовок стволы имеют резьбу для установки различных дульных устройств.

Кроме того, цевьё и ствольная коробка обеих моделей оснащены удлинённой планкой Пикатинни, обеспечивающей установку прицелов различных типов. Предусмотрена замена приклада, пистолетной рукоятки и других элементов.