Российский парламентарий предложил ограничить ИИ законом

Искусственный интеллект нужно регулировать, но важно и развивать его как науку, заявил на ПМЭФ Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информполитике. Он подчеркнул, что ИИ следует продвигать в исследованиях и технологиях, но ограничения необходимы и будут усиливаться. Пушков отметил, что темпы развития ИИ поражают даже экспертов, работающих с этой технологией.

В пример он привёл случай в США, когда ИИ предложили решить международный кризис, и во всех случаях ИИ выбрал превентивный ядерный удар. Пушков подчеркнул, что ИИ не способен на человечность и действует только по логике. Это может вызвать серьёзные проблемы не только в геополитике, но и в повседневной жизни.

Одним из примеров бытовых рисков Пушков назвал телефонное мошенничество. Один человек может сделать 300-500 звонков в день, а ИИ — 40-50 тысяч, причём голос будет неотличим от человеческого. Это открывает огромные возможности для мошенничества. Поэтому необходимо регулировать использование ИИ и вносить поправки в законы для защиты людей.