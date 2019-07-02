Российский паспорт стал ещё более «непроездным»

Россия выбыла из Топ-50 индекса паспортов консалтинговой компании Henley & Partners. После того, как Джибути и Бенина перешли на электронные визы вместо въездных, Россия потеряла четыре позиции в индексе и опустилась на 51 место.

Индекс паспортов компании Henley & Partners представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс анализирует визовые правила более 200 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

На данный момент с российским паспортом можно посещать без визы 116 стран, три месяца назад показатель равнялся 118, в конце 2018 года — 120. Лидируют в индексе Японии и Сингапур — их гражданам открыто 189 государств. Самый «невъездной» — Афганистан. Его граждан без визы пускают только в 25 стран.