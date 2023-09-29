Российский пилот истребителей назвал важное преимущество отечественного Су-57

Российский пилот истребителей назвал важное преимущество отечественного Су-57И прокомментировал обновление двигателя
Современные истребители Су-57, в сравнении с предыдущими версиями, лучше приспособлены для военного использования, подчеркнул заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов.
Он акцентировал внимание на том, что Су-57 выделяется своей малозаметностью и усовершенствованным двигателем АЛ-41.
Помимо этого, у истребителя были улучшены навигационные системы и пилотажно-навигационный комплекс. Одной из ключевых особенностей Су-57 является его способность оставаться практически незамеченным на определённых курсовых углах.
Эта особенность делает его обнаружение возможным лишь на последних этапах и на близком расстоянии от радаров.
Специалист также отметил, что новые двигатели АЛ-41 прошли глубокую модернизацию, благодаря чему сейчас данная модель истребителя полностью соответствует стандартам пятого поколения.
Напомним, что не так давно Министерство обороны России получило новую партию истребителей Су-57 и Су-35, которые успешно прошли все заводские испытания.