Российский пилот истребителей назвал важное преимущество отечественного Су-57

Он акцентировал внимание на том, что Су-57 выделяется своей малозаметностью и усовершенствованным двигателем АЛ-41.

Помимо этого, у истребителя были улучшены навигационные системы и пилотажно-навигационный комплекс. Одной из ключевых особенностей Су-57 является его способность оставаться практически незамеченным на определённых курсовых углах.

Эта особенность делает его обнаружение возможным лишь на последних этапах и на близком расстоянии от радаров.

Специалист также отметил, что новые двигатели АЛ-41 прошли глубокую модернизацию, благодаря чему сейчас данная модель истребителя полностью соответствует стандартам пятого поколения.

Напомним, что не так давно Министерство обороны России получило новую партию истребителей Су-57 и Су-35, которые успешно прошли все заводские испытания.