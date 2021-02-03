Российский плавающий танк Спрут-СДМ1 отправят в Сибирь для испытаний при низких температурах

Танк уже прошёл необходимые испытания на Чёрном море, пишет РИА Новости со ссылкой на индустриального директора кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев. Вместе со способностью выстоять сверхнизким температурам, боевой транспорт проверят и на аэромобильность. Для этого Спрут-СДМ1 «сбросят» с военно-транспортных самолётов Ил-76МД.

Напомним, что первичные испытания легкового танка Спрут-СДМ1 начались ещё в августе 2020 года. Транспортное средство предназначено для Воздушно-десантных войск российской армии. Закончиться тестирование танка должно в конце 2021 - в начале 2022 годов.

Устройство оснащается 125-мм пушкой, спаренным с ней 7,62-мм пулемётом и пулемётом калибра 7,62-мм.