Российский почтовый клиент прошёл испытания на совместимость с Termit

Компания Orion soft успешно протестировала свою систему терминального доступа Termit и почтовый клиент RuPost Desktop от компании «РуПост». Испытания подтвердили корректную и стабильную работу продуктов, что привело к выдаче сертификата от экспертов «РуПост». Теперь оба продукта включены в «Реестр российского ПО» Минцифры России, что открывает новые возможности для их использования и интеграции.

Termit — это российская система терминального доступа корпоративного уровня, покрывающая 80% функциональности западных аналогов. Она предназначена для безопасной работы с бизнес-приложениями, виртуальными рабочими столами и данными с любых устройств, обеспечивая высокий уровень информационной безопасности. Продукт полностью совместим с отечественными операционными системами на базе Linux.

Кросс-платформенный почтовый клиент, RuPost Desktop заменяет Outlook и поддерживает подключение к любым почтовым серверам, работающим по стандартным протоколам. Это удобное решение для организаций любого масштаба, с функциями календарей, адресных книг и заметок. Сертификация стала важным шагом для обеих компаний, открывая возможности для новых проектов и технологического партнёрства.