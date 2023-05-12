Российский политик призвал ускорить легализацию криптовалют

По его словам, это необходимо для внешних расчётов. Аксаков отметил, что если раньше власть по-разному смотрела на проблему использования криптовалют, то сейчас все согласны, что во внешних расчётах криптовалюты должны активно использоваться.

«Если говорить о моей позиции по криптовалютам, считаю, что надо их быстрее легализовать. Активно использовать во внешних расчётах», — подчеркнул политик.