Российский политик призвал ускорить легализацию криптовалют

03:28, 12 мая 2023
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Российский политик призвал ускорить легализацию криптовалютПрежде всего для проведения внешних расчётов
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Петербургском международном юридическом форуме заявил, что в России необходимо ускорить процесс легализации криптовалют.
По его словам, это необходимо для внешних расчётов. Аксаков отметил, что если раньше власть по-разному смотрела на проблему использования криптовалют, то сейчас все согласны, что во внешних расчётах криптовалюты должны активно использоваться.
«Если говорить о моей позиции по криптовалютам, считаю, что надо их быстрее легализовать. Активно использовать во внешних расчётах», — подчеркнул политик.