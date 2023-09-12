Российский прибор для определения глаукомы выпустят до февраля 2024 года

Совсем скоро на рынке появится инновационное устройство для диагностики глаукомы на ранних стадиях. Это устройство разрабатывается Загорским оптико-механическим заводом (ЗОМЗ), который входит в состав холдинга «Швабе» Ростеха. Генеральный директор ЗОМЗа, Константин Перцев, поделился, что процесс регистрации разработки в Минздраве завершён, и в настоящее время проводятся клинические испытания устройства совместно с НИИ глазных болезней им. Краснова и Минздравом. Он уверен, что этот процесс займёт около года, и после успешного завершения устройство появится на рынке.

Этот офтальмологический анализатор разрабатывается в сотрудничестве с НИИ глазных болезней им. М. М. Краснова. Он основан на методике, которая оценивает уровень внутриглазного давления и вероятность выявления глаукомы. После сбора данных, устройство передаёт результаты измерений на компьютер врача, где они могут быть внесены в электронную медицинскую карту пациента.

Это значимое достижение в области офтальмологии и медицины, так как диагностика глаукомы на ранних стадиях является ключевым фактором для успешного лечения этого серьёзного глазного заболевания. Появление такого инновационного устройства на рынке может значительно улучшить качество здравоохранения и помочь сохранить зрение многим пациентам.