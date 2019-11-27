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Российский процессор за 1,2 млрд бюджетных рублей задержится как минимум на 1,5 года

При этом вопрос о том, ответит ли кто-то за срыв сроков, остается открытым
Как стало известно, новые руководители компании “Байкал” приняли разработку серверного чипа, на который было выделено 1,2 млрд рублей бюджетных денег, но при этом оговорились, что выпуск состоится как минимум на полтора года позже, чем планировалось изначально.

”Сроки, конечно, сдвинулись, но я надеюсь, что к концу 2020-го года мы уже запустим в производство “Байкал-S”. Осенью следующего года он поедет на TSMC (тайваньская фабрика по выпуску процессоров —прим редакции), соответственно, мы получим его к концу 2020 — началу 2021”, — рассказал новый гендиректор компании Андрей Евдокимов.

Но что же грозит “Байкалу” за столь грубое нарушение сроков выпуска серверных процессоров? Судя по договору, заключенному с Минпромторгом, министерство имеет полное право расторгнуть договор с компанией в одностороннем порядке в случае, если она отклонится от изначально намеченных сроков на 12 и более месяцев. А учитывая, что отклонение составило уже полтора года, ведомство имеет полное право закончить свои деловые отношения с “Байкалом”. Также в данном договоре говорится о том, что в случае его расторжения, При расторжении договора «”организация обязана возвратить соответствующие денежные средства в доход федерального бюджета… в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующих требований от министерства”. Случится ли это на самом деле или же министерство все же будет ждать, пока компания закончит разработку и выпустит финальный продукт — покажет только время.