Российский процессор за 1,2 млрд бюджетных рублей задержится как минимум на 1,5 года

”Сроки, конечно, сдвинулись, но я надеюсь, что к концу 2020-го года мы уже запустим в производство “Байкал-S”. Осенью следующего года он поедет на TSMC (тайваньская фабрика по выпуску процессоров —прим редакции), соответственно, мы получим его к концу 2020 — началу 2021”, — рассказал новый гендиректор компании Андрей Евдокимов.

Но что же грозит “Байкалу” за столь грубое нарушение сроков выпуска серверных процессоров? Судя по договору, заключенному с Минпромторгом, министерство имеет полное право расторгнуть договор с компанией в одностороннем порядке в случае, если она отклонится от изначально намеченных сроков на 12 и более месяцев. А учитывая, что отклонение составило уже полтора года, ведомство имеет полное право закончить свои деловые отношения с “Байкалом”. Также в данном договоре говорится о том, что в случае его расторжения, При расторжении договора «”организация обязана возвратить соответствующие денежные средства в доход федерального бюджета… в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующих требований от министерства”. Случится ли это на самом деле или же министерство все же будет ждать, пока компания закончит разработку и выпустит финальный продукт — покажет только время.