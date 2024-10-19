Российский программист обнаружил возможность забанить любого игрока в игре

На форуме UnknownCheats пользователь под ником timoxa5651 раскрыл возможность забанить любого игрока в играх, защищаемых античитом BattleEye (BE). По его словам, некоторые игры позволяют стать хостом на своём компьютере, и в таких сессиях BE продолжает работать. Основная проблема заключается в том, что можно подменить идентификаторы игры и игрока, что даёт шанс выполнить действия, которые приведут к бану за использование читов.

В качестве доказательства пользователь поделился вырезкой стрима с канала sparcmac, на котором игрок был забанен за читы прямо во время игры. Это видео показало, как уязвимость может использоваться для блокировки аккаунтов игроков, которые не нарушают правила.

Разработчики BattleEye отреагировали на ситуацию, заявив, что им известна уязвимость, которая может затронуть честных игроков. Внутреннее исследование подтвердило, что баг присутствует в некоторых играх, но стоит отметить, что в большинстве случаев такой проблемы нет. Кроме того, разработчики собрали достаточно данных, чтобы выявить случаи ложных банов и снять блокировку с честных игроков.