Российский «Прогресс МС-22» успешно затопили в Тихом океане

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-22» покинул Международную космическую станцию (МКС) и потерпел крушение в Тихом океане. Эту информацию передаёт пресс-служба «Роскосмоса» в своём Telegram.

В ночь с 20 на 21 августа, российский грузовой корабль «Прогресс МС-22» успешно отсоединился от модуля «Звезда» и покинул МКС. Утром того же дня он вошёл в атмосферу Земли и разрушился. Несгоревшие фрагменты корабля упали в несудоходной части Тихого океана.

Заменой «Прогресса МС-22» на МКС будет грузовой корабль «Прогресс МС-24», который прибудет через четыре дня. На станции в настоящее время также находятся грузовой корабль «Прогресс МС-23» и экипаж из российских и зарубежных астронавтов.