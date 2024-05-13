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Наука и технологии
Опубликовано 13 мая 2024, 23:11
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Российский производитель электроники перешел на производство собственных проектов

Вместо сборки устройств по приобретённой лицензии
Калининградский производитель электроники GS Group начнёт производить технику «под ключ»
Российский производитель электроники перешел на производство собственных проектов
© Vishnu Mohanan

В GS Group из Калининграда объявили о переходе своего производства к новой модели ODM. Теперь они сами разрабатывают и производят товары по заказу. Они предоставляют услуги по созданию технической документации, подбору комплектующих и сборке узлов. Кроме того, компания может включить продукцию заказчика в реестр Минпромторга для получения преференций при госзакупках и налоговых льгот.

За последние пять лет GS Group вложила около 1,1 миллиарда рублей в расширение своих возможностей для запуска производства по модели ODM. Они планируют использовать свои собственные мощности, но могут обратиться и к партнёрам при необходимости. Коммерческий директор Максим Остроумов не уточнил имена этих партнёров.

Раньше GS Group занималась только сборкой оборудования и компонентов на заказ. По словам Ивана Покровского из ассоциации электронных производителей, переход к модели ODM позволит оптимизировать разработку, закупку компонентов и производство, что приведёт к улучшению цены и качества. Олег Изумрудов из консорциума разработчиков систем хранения данных говорит, что ODM-производство только начинает развиваться в России, и в ближайшем будущем появятся и другие площадки такого производства.