Российский производитель электроники перешел на производство собственных проектов

В GS Group из Калининграда объявили о переходе своего производства к новой модели ODM. Теперь они сами разрабатывают и производят товары по заказу. Они предоставляют услуги по созданию технической документации, подбору комплектующих и сборке узлов. Кроме того, компания может включить продукцию заказчика в реестр Минпромторга для получения преференций при госзакупках и налоговых льгот.

За последние пять лет GS Group вложила около 1,1 миллиарда рублей в расширение своих возможностей для запуска производства по модели ODM. Они планируют использовать свои собственные мощности, но могут обратиться и к партнёрам при необходимости. Коммерческий директор Максим Остроумов не уточнил имена этих партнёров.

Раньше GS Group занималась только сборкой оборудования и компонентов на заказ. По словам Ивана Покровского из ассоциации электронных производителей, переход к модели ODM позволит оптимизировать разработку, закупку компонентов и производство, что приведёт к улучшению цены и качества. Олег Изумрудов из консорциума разработчиков систем хранения данных говорит, что ODM-производство только начинает развиваться в России, и в ближайшем будущем появятся и другие площадки такого производства.