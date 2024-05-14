Российский производитель электроники показал «железо» для кибербезопасности

Группа компаний «Солар» представила новый программно-аппаратный комплекс (ПАК), под названием Solar NGFW. Этот комплекс был внедрён в 2023 году и получил подтверждение своей эффективности в ходе тестирований. Solar NGFW следит за всем трафиком и проверяет каждый пакет данных, чтобы убедиться, что он соответствует правилам безопасности.

Новый ПАК был представлен на форуме по кибербезопасности, где заявили о его производительности. В решении также представлены Ethernet-порты и оптические подключения различной скорости. Solar NGFW может иметь один или два процессора и до 128 ГБ оперативной памяти, обеспечивая высокую производительность для разных сегментов пользователей, начиная от бизнеса и заканчивая крупными корпорациями и центрами обработки данных.