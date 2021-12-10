Российский производитель майонезов испытал собственное аэротакси

Hi-Fly Taxi способен преодолевать расстояние до 15 км, максимальная масса, которую может транспортировать беспилотник, составляет 120 кг. Эта модель аэротакси разработана в рамках проекта «Здоровое будущее».

Аппарат представляет собой двухъярусный беспилотник с верхними и нижними электродвигателями, всего на машине установлено 16 двигателей. Благодаря такой конструкции, аппарат обладает хорошей устойчивостью и манёвренностью, что является проблемой для беспилотников с верхним или нижним расположением силовых установок.

Производитель надеется, что в дальнейшем удастся добиться создания экспериментального правового режима для полётов тяжёлых беспилотников в Белгородской области. Это позволит создать массовый, доступный для людей и экологичный транспорт. Компания инвестировала в проект порядка 1 млрд рублей.

«Штаб-квартира "ЭФКО" находится под Алексеевкой Белгородской области. И нас всё устраивает, кроме одного: до ближайших крупных городов — около 200 км. Два часа на автомобиле. Аэротакси может стать массовым и доступным решением для повышения транспортной доступности в России. Быстрым, комфортным и без вреда для природы. Hi-Fly Taxi — важнейшая часть наших инвестиций в здоровое будущее», — подчеркнул исполнительный директор «ЭФКО» Сергей Иванов.