Российский производитель мониторов начнёт выпускать мышки и клавиатуры

Компания ABR Technology запустит производство компьютерных мышек и клавиатур в России. Источники, знакомые с проектом, сообщили, что компания намерена внести свои устройства в реестр отечественной продукции Минпромторга в ближайшее время. На данный момент в этот список включены только два производителя — «Бештау» и Nitrinonet, который выпускает лишь клавиатуры. ABR Technology планирует не только продавать свою продукцию в рамках госзакупок, но и представить её на рынке в розничной сети. Продукция будет доступна с первого квартала 2025 года.

Компания уже зарекомендовала себя в производстве мониторов. Семь моделей мониторов под маркой «Руслан» от ABR Technology уже вошли в реестр Минпромторга и получили 90 баллов по шкале «российскости». Это даёт возможность компании участвовать в государственных тендерах, что делает её продукцию востребованной в официальных закупках.

Генеральный директор «Бештау» Олег Осипов отметил, что расширение числа отечественных производителей компьютерных мышек и клавиатур будет полезным для рынка, который, по его словам, ещё далёк от насыщения. В 2023 году в госсектор было поставлено около 3 миллионов таких устройств, но «Бештау» смогла произвести только 500 тысяч. По мнению Осипова, увеличение числа производителей поможет решить проблему дефицита и повысит конкуренцию на рынке.