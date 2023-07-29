Российский производитель мониторов собрался «откусить» большую долю своей разработкой

Российская компания F+ tech (также известная как «Марвел») готовится начать производство компьютерных мониторов на территории Подмосковья с целью поставлять их в государственные и государственно-частные организации. Первые модели мониторов планируется выпустить к концу 2023 года, и компания надеется занять значительную долю рынка. Это стало возможным благодаря новому заводу, который планируется ввести в эксплуатацию весной 2023 года.

Основная задача «Марвел» — удовлетворить потребность государственных организаций в около 2 миллионах компьютерных мониторов ежегодно. В настоящее время российский рынок мониторов сталкивается с проблемой конкуренции с китайскими производителями, которые предоставляют свои устройства в составе автоматизированных рабочих мест (АРМ). К сожалению, отечественным компаниям не удаётся полностью удовлетворить этот спрос из-за недостаточной производственной мощности.

Компания «Марвел» активно расширяется на рынке периферийных устройств, включая производство принтеров, систем хранения данных и сетевого оборудования. После ухода иностранных вендоров из России, «Марвел» стремится занять значительную долю рынка в области печати и электроники. Она также активно инвестирует в разработку и приобретение других российских производителей АРМ, нацеливаясь на поставки в государственный сектор и повышая свою конкурентоспособность.