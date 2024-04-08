Российский производитель ноутбуков проспонсирует перенос видеоигр на «Аврору»

На мероприятии для разработчиков игр и мобильных ОС «Аврора» коммерческий директор компании Fplus, Сергей Трюхан, объявил, что их компания собирается финансировать 10 команд разработчиков игр, которые портируют свои игры на устройства с ОС «Аврора» до конца 2024 года. Он подчеркнул, что им важно содействовать и популяризировать процесс портирования приложений на «Аврору», поэтому они готовы поддержать эти команды финансово, а также предоставить свою розничную сеть для ускорения процесса разработки и выпуска игр.

В рамках митапа были показаны игры, которые уже успешно портированы на устройства с ОС «Аврора». Среди них были такие игры, как «Червяк Джим», «Fallout», «Grand Theft Auto 3», «Герои меча и магии 3» и другие. Это демонстрирует потенциал и готовность разработчиков адаптировать свои игры под новую операционную систему, что способствует расширению игровой библиотеки для устройств «Аврора» и улучшению пользовательского опыта.