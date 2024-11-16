Российский производитель промышленной электроники начнёт дообучать ИИ

Компания Yadro, известная производитель вычислительных решений, разрабатывает новые ИИ-серверы, которые будут использоваться для обучения и дообучения моделей. Ожидается, что первые тестирования серверов начнутся на инфраструктуре заказчиков в начале 2025 года. Продукция будет ориентирована на несколько отраслей, включая финансовый сектор, ритейл, крупные маркетплейсы и социальные сети, а также для ситуационных центров с видеоаналитикой и распознаванием. По словам представителей Yadro, сервера смогут работать с до 8 графическими процессорами двойной толщины.

Компания не уточняет, какие именно процессоры будут использоваться в новых серверах, но, по информации источников в производстве, скорее всего это будут графические процессоры NVidia. Сейчас в компании проводятся термоиспытания и валидация платформы. Также планируется, что производство серверов будет осуществляться на собственном заводе Yadro в Дубне. Кроме того, компания намерена подать заявку на включение своего решения в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга.

В разработке ИИ-серверов активно участвуют и другие компании, такие как Fplus, «Гравитон» и Kraftway. В октябре 2024 года стало известно, что Fplus в 2025 году начнёт выпуск серверов с отечественными нейроускорителями, а также продолжит выпускать устройства с графическими процессорами NVidia. Сборка серверов будет проводиться на производственных мощностях в Подмосковье. По информации с рынка, создание ИИ-серверов — это дорогостоящее предприятие, на стадии разработки и постановки в производство инвестиции могут составить более 100 миллионов рублей за каждое решение.