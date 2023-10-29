Российский производитель суперкомпьютеров потребовал полмиллиарда от своего поставщика деталей

Компания «Т-платформы,», специализирующаяся на суперкомпьютерах, требует от «Байкал электроникс» полмиллиарда рублей в связи с штрафом, наложенным Минпромторгом за неудачные проекты на базе процессоров Baikal. Отмечено, что доля китайских брендов в покупках россиян в сфере бытовой техники и электроники выросла до 43%, превосходя предпочтения к российским и европейским товарам. Компания «Т-платформы» требует возмещения причинённых убытков в виде штрафа в размере 500 млн руб. от «Байкал электроникс,», который был наложен Минпромторгом.

Суд ранее решил взыскать с «Т-платформ» субсидии на разработку техники на сумму 2,76 млрд руб. и 500 млн руб. штрафа после провала проектов на базе процессоров Baikal. Компания обвиняет «Байкал электроникс» в невыполнении договоров, однако последняя отрицает причастность к убыткам и считает, что нет причинной связи между действиями компании и убытками «Т-платформ.»

История финансовых трудностей «Т-платформ» началась с подачи иска в 2021 году, и с тех пор компания столкнулась с обширным списком кредиторов и долгами. Экс-глава компании также был арестован в связи с проблемной поставкой компьютеров в российское МВД, что привело к серьёзным проблемам в бизнесе компании. В конечном итоге компания признана банкротом, и её активы находятся в стадии ликвидации.