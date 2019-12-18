Российский протез руки способен выдержать нагрузку в 40 кг

Также разработчики заявили о том, что их изобретение будет изготавливаться из медицинского пластика, титана, тантала или сплавов. Ученые уже заявили о том, что их протез подойдет абсолютно любому человеку с ограниченными возможностями. При этом что важно, устройство создается в виде модульной конструкции, благодаря чему все его компоненты так или иначе будут взаимозаменяемыми.

Что интересно, проект разрабатывался чуть более одного года — за это время ученые сумели не только собрать прототипы пальцев, способных выдержать нагрузку до 5 кг, но и продемонстрировать в ноябре текущего года вариант протеза, способный “взять на себя” вес в 30 кг.