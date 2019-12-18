Наука и технологии
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Российский протез руки способен выдержать нагрузку в 40 кг
Причем разрабатывалось устройство не так уж и долго
В сети появилась информация о том, что инженеры Уральского Федерального Университета сумели разработать совершенно новый протез кисти, способный выдерживать рекордную нагрузку в 40 кг. По планам создателей, уже до конца 2020 года они представят промышленный образец устройства широкому рынку.
Также разработчики заявили о том, что их изобретение будет изготавливаться из медицинского пластика, титана, тантала или сплавов. Ученые уже заявили о том, что их протез подойдет абсолютно любому человеку с ограниченными возможностями. При этом что важно, устройство создается в виде модульной конструкции, благодаря чему все его компоненты так или иначе будут взаимозаменяемыми.
Что интересно, проект разрабатывался чуть более одного года — за это время ученые сумели не только собрать прототипы пальцев, способных выдержать нагрузку до 5 кг, но и продемонстрировать в ноябре текущего года вариант протеза, способный “взять на себя” вес в 30 кг.