Российский провайдер рассказал, что будет делать в случае повреждения сетей

В ноябре 2023 года провайдер «Ярнет» из Ярославля поделился информацией о том, как работает техническое средство противодействия угрозам (ТСПУ) Роскомнадзора в условиях аварии или отключения электропитания. Это средство, известное как «чёрные ящики», предназначено для фильтрации трафика пользователей и блокировки запрещённого контента.

В конце октября глава Роскомнадзора, Андрей Липов, сообщил, что с августа все узлы связи в России оборудованы ТСПУ для фильтрации трафика. Эта система предоставляет возможность централизованного управления маршрутизацией трафика и фильтрации контента. Липов отметил, что ТСПУ требует постоянной модернизации из-за увеличения объёма трафика.

В рамках «закона о суверенном Рунете», который начал действовать с ноября 2019 года, операторам связи необходимо установить на свои сети специальное оборудование. Это оборудование фильтрует трафик, блокирует нежелательные ресурсы, и контролирует работу интернета в России. Также с помощью ТСПУ Роскомнадзор блокирует VPN-сервисы, считая их угрозой. Операторам связи запрещено препятствовать работе этой системы.