Российский пулемёт «Калашникова» научат стрелять патронами армии НАТО

По словам главного конструктора предприятия Сергея Уржумцева, прямо сейчас инженеры компании вовсю трудятся над созданием новых модификаций пулемёта РПЛ-20. Они будут ориентированы на «работу» с патронами 7,62 на 39 мм и 5,56 на 45 мм.

Самое интересное во всём этом, что патроны последнего размера используются в странах НАТО. Таким образом, отечественное оружие сможет стрелять иностранными боеприпасами.

Это, по словам Уржумцева, может сделать так, что «Калашников» сможет выйти на международный рынок лёгких пулемётов.

Ранее в сети появлялась информация о завершении государственных испытаний снайперской винтовки Чукавина (СВЧ). Ожидается, что новинка придёт на смену легендарной винтовке Драгунова (СВД).