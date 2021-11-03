Российский пулемёт «Калашникова» научат стрелять патронами армии НАТО

Наука и технологии
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Российский пулемёт «Калашникова» научат стрелять патронами армии НАТОИ это будет очередным конкурентным преимуществом
В сети появилась информация об очень интересном концепте от специалистов из концерна «Калашников».
По словам главного конструктора предприятия Сергея Уржумцева, прямо сейчас инженеры компании вовсю трудятся над созданием новых модификаций пулемёта РПЛ-20. Они будут ориентированы на «работу» с патронами 7,62 на 39 мм и 5,56 на 45 мм.
Самое интересное во всём этом, что патроны последнего размера используются в странах НАТО. Таким образом, отечественное оружие сможет стрелять иностранными боеприпасами.
Это, по словам Уржумцева, может сделать так, что «Калашников» сможет выйти на международный рынок лёгких пулемётов.
Ранее в сети появлялась информация о завершении государственных испытаний снайперской винтовки Чукавина (СВЧ). Ожидается, что новинка придёт на смену легендарной винтовке Драгунова (СВД).
Источник: ТАСС