Российский радиолюбитель обнаружил сигнал таинственного китайского космического аппарата
На данный момент китайская сторона до сих пор не дала никаких официальных комментариев касательно того, что именно оказалось на орбите в момент возвращения ее ракеты-носителя обратно на Землю. Но несмотря на это, энтузиасты по всему миру уже начали разбираться в данном вопросе. Не остался в стороне и отечественный исследователь-любитель Дмитрий Пашков, который на своем официальном сайте заявил буквально следующее:
Я начал поиск сигналов с этого аппарата на всех возможных диапазонах. И вот, спустя 7 дней, моя система автоматического поиска сигналов выдала мне уведомление об обнаружении двух неопознанных сигналов исходящего от выпущенного объекта на двух разных орбитах пролета <...> Сигнал идет достаточно стабильно, хотя иногда с перерывами. Из этого можно сделать вывод, что возможно объект имеет систему стабилизации, что присуще спутнику.
Напомним, что “Чанчжэн-2F”, от которого и отделился неизвестный аппарат, является первой ракетой-носителем Китая, который смог вернуться обратно после полета на орбиту.