Российский радиолюбитель обнаружил сигнал таинственного китайского космического аппарата

На данный момент китайская сторона до сих пор не дала никаких официальных комментариев касательно того, что именно оказалось на орбите в момент возвращения ее ракеты-носителя обратно на Землю. Но несмотря на это, энтузиасты по всему миру уже начали разбираться в данном вопросе. Не остался в стороне и отечественный исследователь-любитель Дмитрий Пашков, который на своем официальном сайте заявил буквально следующее: