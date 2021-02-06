ferra.ru
Наука и технологии
Сегодня в 09:02

Российский ракетный комплекс С-400 признали бессильным перед американскими F-35

Но у отечественных экспертов есть своё собственное мнение на этот счёт
В сети появился свежий материал, в котором журналисты Popular Mechanics анализируют российские ракетные комплексы С-400. По мнению зарубежных специалистов, данный тип вооружения бессилен перед американскими истребителями F-35.

Подобные выводы были сделаны на основе результатов имитационных боев, которые провели Военно-воздушные силы (ВВС) США. В рамках моделирования военными также были задействованы и имитации российских Су-30.

По мнению специалистов из Соединенных Штатов, главной проблемой для С-400 являются мощные электронные системы, которыми инженеры оснастили F-35. Именно их наличие и эффективность делают ракетный комплекс бессильным перед американскими истребителями.

С критикой выводов Popular Mechanics выступил российский военный эксперт Сергей Хатылёв. По его словам, в то время, как американцы лишь имитировали отечественное вооружение, в России организовывали реальные воздушные атаки Су-30. Также специалист назвал «сильным преувеличением» колоссальное преимущество технологии «стелс» в F-35.