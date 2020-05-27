Наука и технологии
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Российский ракетоносец Ту-22М3М показал отличную управляемость на сверхзвуковой скорости
При этом это далеко не первое испытание модернизированного летательного аппарата
Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал информационному агентству ТАСС о том, что российский ракетоносец Ту-22М3М показал отличную управляемость на сверхзвуковой скорости.
”Уже выполнено пять полетов. Выход на сверхзвук прошел в ходе четвертого полета. При этом машина показала устойчивость и хорошую управляемость, обновленные системы и оборудование в ходе испытаний работают в штатном режиме”, — приводит слова собеседника агентство.
Что интересно, первый полет модернизированного российского самолета состоялся совсем недавно — в марте текущего года. А уже сейчас речь идет о четвертом и пятом полетах, которые прошли крайне успешно.
Также стоит отметить, что в рамках модернизации, абсолютно все Ту-22М3М будут штатно оснащаться штангами дозаправки. Что же до сроков окончания предварительных испытаний, то их планируется завершить в 2020 году.