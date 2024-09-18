Российский разработчик антивирусов попал под атаку хакеров

Антивирусная компания «Доктор Веб» столкнулась с серьёзной хакерской атакой, которая началась 14 сентября 2024 года. Несмотря на то, что представители компании уверяют, что ситуацию контролировали, 16 сентября были замечены признаки внешнего вмешательства в их системы. В ответ на это «Доктор Веб» отключил все свои ресурсы от интернета, что привело к приостановке обновления антивирусных баз.

Чтобы справиться с последствиями атаки, компания использовала свой инструмент Dr.Web, Fixit! для Linux. Они уверяют, что атака была локализована и не затронула пользователей их антивирусных решений. 17 сентября все работы по устранению последствий завершились, и обновления антивирусных продуктов возобновились.

Тем не менее, специалист по кибербезопасности Алексей Лукацкий выразил сомнение в некоторых заявлениях «Доктора Веб». Он отметил, что с одной стороны компания утверждает, что все было под контролем, а с другой — сразу же отключила серверы и начала диагностику. Кроме того, вызывает вопросы их утверждение о том, что они внимательно следили за угрозой, но при этом локализовали её. Лукацкий предполагает, что, скорее всего, хакеры проникли в системы «Доктора Веб».