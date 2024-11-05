Российский разработчик офисных программ подключил нейросеть Яндекса

Продукты MANGO OFFICE теперь используют генеративную языковую модель YandexGPT, что должно упростить работу руководителей колл-центров и отделов продаж. Теперь достаточно задать вопрос в системе, чтобы получить детальный анализ качества звонков по каждому сотруднику, а готовые шаблоны запросов к нейросети ускоряют этот процесс. Такая интеграция призвана повысить качество обслуживания в голосовых каналах и сократить затраты на аналитику коммуникаций.

Ранее для поиска нужных звонков руководители вводили десятки ключевых слов в сервис контроля колл-центров. Теперь достаточно одного запроса в системе — и нейросеть сама проанализирует диалоги, ответив на конкретный вопрос, например, отработал ли сотрудник возражения клиента. Также пользователи могут выбирать из предустановленных тегов, таких как «клиент угрожает судом» или «сотрудник резюмирует диалог», или создавать собственные запросы.

Директор по продажам компании Александр Шикинов отметил, что компания внедряет ИИ только там, где он действительно улучшает работу клиентов и помогает бизнесу экономить. По словам Марии Аникановой из Яндекса, MANGO OFFICE — пример успешного партнёрства, где каждая компания вносит свой технологический опыт для более комплексных проектов. В этом году MANGO OFFICE уже внедрила речевые технологии Yandex для крупных клиентов, а интеграция YandexGPT станет следующим шагом в их сотрудничестве.