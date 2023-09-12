Российский разработчик систем кибербезопасности возьмет к себе студентов МЭИ

Научный университет, МЭИ, и российская компания R-Vision, специализирующаяся в сфере кибербезопасности, заключили соглашение о совместной работе. Это сотрудничество направлено на улучшение обучения студентов, изучающих безопасность и информационные технологии, и создание новых возможностей для их будущих карьер. Партнёрство включает в себя совместные образовательные программы, научные исследования и стажировки для студентов.

Одним из ключевых аспектов сотрудничества будет программа стажировок, предоставляющая студентам возможность получить опыт работы в R-Vision и, при успешном завершении, трудоустроиться в компании. Некоторые студенты уже прошли стажировку в Центре технической экспертизы R-Vision этим летом.

Студенты также получат доступ к последним программным продуктам R-Vision, что позволит им ознакомиться с современными технологиями кибербезопасности ещё на этапе обучения. Кроме того, эксперты R-Vision будут участвовать в научных конференциях, лекциях и мастер-классах в университете, обогащая образовательный процесс знаниями из практики.

Это сотрудничество важно, так как оно позволяет университету дополнительно развивать свои образовательные программы в сфере информационной безопасности и подготавливать будущих специалистов в этой области. Партнёрство с опытной компанией в области кибербезопасности становится ключевым фактором в развитии современного образования и подготовки кадров в условиях быстро меняющейся технологической среды.