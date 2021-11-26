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Российский разработчик вернул дизлайки на YouTube

Что раскрыло секрет количества «пальцев вниз» под роликом с объявлением отключения дизлайков
Некоторое время назад YouTube шокировал пользователей заявлением о скором исчезновении публичных дизлайков с платформы.
Российский разработчик вернул дизлайки на YouTube

И не то чтобы многие согласились с позицией сервиса по этому вопросу. В числе несогласных оказался и российских разработчик Дмитрий Селиванов, который по итогу создал собственное расширение для браузеров Chrome и Firefox.

Его суть заключается в возвращении счётчика дизлайков на YouTube. Назвал он свой проект максимально логично — Return YouTube Dislike.

Российский разработчик вернул дизлайки на YouTube

После установки расширения, например, можно увидеть, что ролик самого YouTube с новостью об отключении дизлайков на сегодняшний день собрал уже более 320 тыс дизлайков.

По словам Селиванова, он намерен и в дальнейшем продолжать работу над проектом. Разработчик планирует исправить возможные ошибки (в том числе нестабильное срабатывание скрипта), а также выпустить версии для прочих веб-браузеров.

Источник: Нож
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