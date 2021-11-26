Российский разработчик вернул дизлайки на YouTube

Российский разработчик вернул дизлайки на YouTubeЧто раскрыло секрет количества «пальцев вниз» под роликом с объявлением отключения дизлайков
И не то чтобы многие согласились с позицией сервиса по этому вопросу. В числе несогласных оказался и российских разработчик Дмитрий Селиванов, который по итогу создал собственное расширение для браузеров Chrome и Firefox.
Его суть заключается в возвращении счётчика дизлайков на YouTube. Назвал он свой проект максимально логично — Return YouTube Dislike.
После установки расширения, например, можно увидеть, что ролик самого YouTube с новостью об отключении дизлайков на сегодняшний день собрал уже более 320 тыс дизлайков.
По словам Селиванова, он намерен и в дальнейшем продолжать работу над проектом. Разработчик планирует исправить возможные ошибки (в том числе нестабильное срабатывание скрипта), а также выпустить версии для прочих веб-браузеров.