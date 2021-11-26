Российский разработчик вернул дизлайки на YouTube

И не то чтобы многие согласились с позицией сервиса по этому вопросу. В числе несогласных оказался и российских разработчик Дмитрий Селиванов, который по итогу создал собственное расширение для браузеров Chrome и Firefox.

Его суть заключается в возвращении счётчика дизлайков на YouTube. Назвал он свой проект максимально логично — Return YouTube Dislike.